Wollte man weitere Leute finden, die zu ihrem Antisemitismus stehen, dürfte das schwierig werden. Am Hauptbahnhof hat jemand mit Kreide «Israel begeht Genozid» auf den Boden gekritzelt. An der Zypressenstrasse hat jemand «From the river to the sea» an eine Hausmauer gesprüht. Am Stauffacher hat jemand einen Sticker an eine Ampel geklebt, auf dem «Zionismus nein danke» steht. Die Urheber würden den Vorwurf der Judenfeindlichkeit gewiss empört von sich weisen – so wie es praktisch alle tun, die judenfeindliche Dinge sagen.