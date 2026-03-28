Anwalt der Crans-Montana-Opfer: «Ein Urteil heilt die Seele nicht»

Als Vater von vier Kindern will Fanti ihnen den Wert redlicher Arbeit vermitteln. Seine Tochter Zia Lou (16) die das Gymnasium besucht, will ebenfalls Juristin werden und begleitet ihren Vater oft. «Ich bin im Alter der Opfer und habe so meinen eigenen Zugang zu ihnen», sagt sie und zeigt auf dem Handy den Verlauf ihrer Nachrichten. Zia Lou findet es spannend, wie ihr Vater arbeitet, und war auch schon mit ihm an Fernsehinterviews. Und wie ist er so als Vater? «Streng», sagt sie schelmisch, denn sie versucht ihn immer wieder zu überzeugen, dass sie gern diese oder jene Sache kaufen möchte. Fanti lacht, sagt dann aber ernst: «Ich will meinen Kindern zwei Dinge vermitteln – harte Arbeit und Unabhängigkeit im Geist und von Materiellem.»