Wenn das kein Senkrechtstart ist! Erst vier Jahre ist es her, dass der Teenager Simon Ehammer aus dem Ausserrhoder Dörfchen Stein seine ersten Zehnkämpfe bestreitet. Heute, mit 20, führt er die Welt-Jahresbestenliste an. Die 8231 Punkte, erzielt Mitte August in Langenthal BE, hätten vor einem Jahr an der WM in Doha zu Rang sieben bei den «Grossen» gereicht. Mitten in der Weltelite! «Und das Coole ist», sagt Ehammer mit verschmitztem Lachen, «dass es erst im Dezember wieder einen Wettkampf auf Spitzenniveau gibt. Also mindestens ein halbes Jahr lang der Weltbeste – nicht schlecht, oder?»