SRF-Moderatorin Sandra Boner (48) sorgte am 1. April für Aufsehen, als sie plötzlich auf Instagram mit knallgrünen Haaren aufploppte. Star-Stylist Martin Dürrenmatt (32) postete das Bild mit der Anspielung «oops, I did it again», was eine Anspielung auf sein kürzliches Umstyling der Sängerin Stefanie Heinzmann (34) war. Diese trat unerwartet bei der letzten Sendung von «Stadt Land Talent» mit einer giftgrünen Vokuhila-Frisur und gleichfarbigen Augenbrauen auf.