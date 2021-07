Arbeit im Ferienparadies

Das Ober-, Mittel- und Unterwallis, Deutsch und Französisch – der ganze Kanton ist sehr vielfältig. Diese Qualität bildet auch das Palp-Festival ab, das im ganzen Kanton stattfindet …

Sébastien Olesen: Ja, wir geben dem gesamten Kanton quasi eine kulturelle Klammer. Gerade in der Pandemie haben wir bemerkt, wie wichtig kulturelle Ereignisse als Kitt für die Gesellschaft sind.

Line Dorsaz: Das Wallis ist grundsätzlich eine konservative Gegend, aber wir haben bei den Jungen eine sehr dynamische und innovative Bewegung. Bei mir führte die Dynamik dazu, dass ich den traditionellen Beruf des Weinbauern von meinem Vater übernommen habe. Anfangs schauten mich gewisse Menschen verwundert an, wenn sie von meiner Berufswahl hörten. Mittlerweile hat sich dies gelegt. Erstaunlich viele Frauen meiner Generation üben diesen Beruf nun aus.

Thomas Veraguth: Das Wallis befindet sich in einem steten Wandel. Bis in die 1990er-Jahre erlebten wir pro Jahr eine Zuwanderung von bis zu 4000 Arbeitskräften aus dem Ausland oder aus den anderen Kantonen. Nun sind es jährlich noch 1000 Personen. Die Bevölkerung im Wallis ist von 300 000 auf knapp 350 000 Personen gestiegen. Gleichzeitig wurden aber auch immer mehr neue Wohnungen und Häuser gebaut. Deshalb haben wir derzeit über 6500 leere Wohneinheiten im Wallis.

Iwan Willisch: Wir müssen unseren Trumpf, die hohe Lebensqualität, noch besser ausspielen. Wir müssen weiterhin an einem qualitativen Bevölkerungswachstum im ganzen Kanton interessiert sein, das heisst, idealerweise Personen anziehen, die im Wallis arbeiten und wohnen, und verhindern, dass gut ausgebildete Walliserinnen und Walliser den Kanton verlassen.

Christelle Besse: Das Wallis vereint alle Eigenschaften, die man sich von einer Region wünschen kann: die Nähe zur Natur, aber auch die gute Erreichbarkeit der urbanen Zentren. Seit der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels ist man aus Visp in einer Stunde in Bern und in zwei Stunden in Zürich. Und gleichzeitig hat man die schönsten Berge direkt vor der Haustür.

Veraguth: Das Wallis verfügt auch über eine erstaunliche Anzahl an Hotspots aus Geschichte und Kultur. Wussten Sie etwa, dass in Saint-Maurice das älteste noch bewohnte Kloster der Schweiz steht? Dort wird seit 1500 Jahren gebetet. Dieser Ort hat alle europäischen Krisen und Katastrophen überlebt.