Er erklärt: «Du musst am einen Tag um 3.30 Uhr aufstehen, wenn du das ‹Morgenmagazin› machst. Am nächsten Tag hast du Nachtschicht, die geht von 22.15 bis 6.30 Uhr. Dann hast du wieder einen Tagdienst.» Es sei «die höchste Form der Folter», wenn Menschen nicht genügend Schlaf bekommen, klagt er weiter. «Das hat Einfluss auf ihr gesamtes Leben, auf ihre Tagesform, auf den Umgang mit anderen Menschen.»