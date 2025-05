Architekt Manuel Herz bringt die Schweiz nach Osaka

Wer ist der Mann, der sich in keine Schublade stecken lässt, durch Vielseitigkeit glänzt und quasi über Nacht in die internationale Liga der Stararchitekten aufgerückt ist? Herz bezeichnet sich als Kosmopolit. Er wuchs in Köln auf, studierte in England, lebt seit 18 Jahren in Basel, davor länger in Indien. Nebst dem Schweizer Pass besitzt er die israelische und die schwedische Staatsbürgerschaft, was er seinen Eltern verdankt. Das minimalistische Atelier in der Altstadt passt zu seinem zurückhaltenden Wesen. Der zweistöckige Bau wurde Ende der 80er-Jahre von Herzog & de Meuron errichtet. Mit den beiden Topshots ist er gut befreundet.