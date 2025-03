Argyle und der Klang der zweiten Chance

Eine davon besonders – eine Schweizerin. Sie blieb stehen, lauschte eine Weile. Er fand sie attraktiv, sprach sie an. Sie kamen ins Gespräch, trafen sich wieder. Bald führten sie eine Fernbeziehung, dann zog Argyle für sie in die Schweiz. Die Liebe hielt nicht, aber er blieb. «Ich hatte mich längst in die Stadt Zürich verliebt.» Und inzwischen auch in eine andere Frau. Da die Beziehung frisch ist, möchte er jedoch noch nicht zu viel verraten.