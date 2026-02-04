Busse bis zu 45'000 Franken

Für Ariel könnte es jetzt richtig teuer werden. Solmecke betont: «Wer ihn wider besseres Wissen so nennt, begeht grundsätzlich eine üble Nachrede oder Verleumdung.» Sollte Gil Ofarim rechtliche Schritte einleiten, könnte Ariel eine Abmahnung und eine Unterlassungserklärung drohen. Aufgrund der Reichweite der TV-Sendung würden die Gerichte den Streitwert hoch ansetzen, was Ariel im schlimmsten Fall bis zu 45'000 Franken kosten könnte.