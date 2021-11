Arno Del Curto: «Ich bin ein Kindskopf geblieben»

Heute steht sein Sohn als Trainer auf dem Eis und an der Bande. Zu Beginn ist der Vater nicht begeistert. Weil er Bedenken hat, dass ständig Vergleiche gezogen würden. «Nun sehe ich aber, dass er die menschlichen Fähigkeiten dazu hat – für mich das Wichtigste in diesem Job!», sagt Del Curto, der sich jetzt vielen anderen Projekten widmet. Er ist beim Neuaufbau des Posthotels in Arosa involviert sowie an einem Start-up beteiligt, das Glasabfall zu Dämmbeton recycelt. Die Projekte füllen ihn so sehr aus, dass er das Buch gar nicht mehr fertigstellen wollte. «Dann dachte ich, was ich angefangen habe, muss ich durchziehen!»