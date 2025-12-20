Arthur Cohn ist tot: Seine Träume leben weiter

Cohn war auch fordernd – und manchmal eine Nervensäge. Mit seiner fanatischen Detailversessenheit trieb er Drehbuchautoren und Regisseure zur Verzweiflung. Sein Motto: «Ich höre nie auf, bis es perfekt ist.» Daneben war er grosszügig, liebenswert und anhänglich – teils bis zur Aufdringlichkeit. Beim Gruss umarmte er Frauen oft unbeholfen und drückte ihnen einen dicken Kuss auf die Wange. Eine Geste, durch die sich manche bedrängt fühlten. Arthur Cohn war eitel. Sein wehendes Haar liess er sich am Rodeo Drive von Star-Coiffeur Udo Walz tönen. Journalisten mahnte er, sein Alter ja nie zu erwähnen. Zeit war für ihn zum Schenken da, nicht zum Zählen.