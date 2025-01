Ärzte boten Christina Hänni Gratis-Schönheits-OP an

Davor habe die Tänzerin unter einer chronischen Nebenhöhlenentzündung gelitten. «Immer mit Fieber, immer krank, immer Antibiotika», so die deutsche Wahlschweizerin. Immerhin sei sie seit dem Eingriff nun viel weniger krank – wenn aber doch, dann leide sie jedes Mal an einer Nebenhöhlenentzündung. Sie hofft, dass sie deswegen aber nie mehr operiert werden müsse: «Das war so eine schlimme OP, dass ich das wirklich nie wieder machen will. Aber es hat sich gelohnt.»