Am schönsten ist der Augenblick

Wie sich das Dorf im Laufe der Zeit verändert hat? «Ascona ändert sich jeden Tag, jede Stunde», sagt Brunoni. «Und am schönsten ist es immer gerade im Augenblick.» Zum Beispiel um zwei Uhr morgens an der Seepromenade, wenn alles ruhig ist und man nur die sanften Wellen des Lago Maggiore hört. Oder wenn man sich an einem Sonntagnachmittag vom Trubel in der Fussgängerzone treiben lässt. Dass in dem Ferienort die Geschäfte sonntags geöffnet sind, macht ihn auch zum beliebten Wochenend-Ausflugsziel für Tessinerinnen und Tessiner: shoppen, flanieren, ein feines Mittagessen. Für Letzteres gibt es unzählige Möglichkeiten, vom GaultMillau-Tempel bis zum heimeligen Grotto. Und beim Gedanken an die Tessiner Spezialitäten läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Wobei viele davon nicht gerade leicht sind: Risotto (auf dem Gemeindeboden von Ascona wächst Reis), Brasato (Braten) mit Merlot-Sauce oder Ossobuco (geschmorte Kalbshaxe). Aber wer sagt denn, dass man im Sommer nur Caprese (Tomaten mit Mozzarella) essen darf?