Alisha Lehmann ist nicht nur auf dem Rasen top

Der erfolgreichste Schweizer auf Instagram ist unangefochten der kroatisch-schweizerischer Fussballer Ivan Rakitić (34). Mit über 17 Millionen Anhängern führt er die Liste der grössten Schweizer Influencer an – danach kommt lange nichts mehr. Auf Platz zwei war lange Roger Federer (41) der zweitgrösste auf dem Social-Media-Thron. Mit 11,2 Millionen Fans erreichte er mit jedem Post mehr Menschen, als Portugal Einwohner hat. Doch die Silbermedaille im Instagram-Wettbewerb muss der Maestro nun abgeben und der Schweizer Fussballerin Alisha Lehmann (24) umhängen. Mit 11,3 Millionen Instagram-Followern stösst sie Roger vom Thron und belegt Platz zwei in der Rangliste der erfolgreichsten Schweizerinnen und Schweizern in den Sozialen Medien.