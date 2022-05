«Ich habe geblufft wie ein Mann»

Passion und Selbstständigkeit – beides ist bei Astrid von Stockar derzeit aktuell. Sie ist seit fünf Jahren Chefin des Zahnpastaherstellers Swissdent. Wie kam sie dazu? «Statt Botox zu spritzen, bin ich Unternehmerin geworden – das hält genauso jung!» In der Schweiz werde man ja kritisch beäugt, wenn man etwas Neues wage, sagt sie. Wir sitzen am grossen Esstisch und trinken Kaffee, das Täfer an der Wand ist ochsenblutrot gestrichen. Eine Hommage an Schweden, die Heimat ihrer Mutter. «Dort ist es normal, ab und zu Neues zu machen.»