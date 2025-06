Astronaut Marco Sieber über seinen All-Tag bei der ESA

Wie schläft man in der Schwerelosigkeit? Marco Sieber weiss es: Der 36-Jährige klettert im nachgebauten Modul der Internationalen Raumstation (ISS) in die winzige, fensterlose Schlafkabine, steigt in den Schlafsack, der an der Wand befestigt ist – und schnallt sich fest. «Sonst knallen wir nachts mit dem Kopf in irgendeine Ecke», sagt er lachend.