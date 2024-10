Zu den zehn saubersten Flughäfen der Welt zählt nur einer aus Europa: Zürich! Wie viel investieren Sie in die Sauberkeit?

Bei uns arbeiten 300 Angestellte in der Reinigung. Qualität und Hygiene spielen eine wichtige Rolle. Wir werden nie zum grössten Flughafen Europas. Aber wir wollen der beste sein. Darum investieren wir in diesem Bereich auch in neue Technologien. Künstliche Intelligenz etwa. Unsere 600 WC-Anlagen haben wir mit einem System ausgerüstet, das erkennt, wie stark sie benutzt werden und wo und wann etwa Seife oder Toilettenpapier gebraucht wird. Das System passt den Reinigungsplan automatisch an.