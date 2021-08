In dieser Familie ist sogar der Hund politisch: Labrador Luna, 4, wirbt mit dem Regenbogentüchlein um den Hals für die Ehe für alle. «Sie war schon bei Mamis Wahlkampf für den Nationalrat dabei», sagt Lisa Vincenz, 25, beim Familienspaziergang am Schwendisee in Wildhaus SG. Die Tochter von FDP-Politikerin Susanne Vincenz-Stauffacher, 54, ist auch ihre persönliche Mitarbeiterin: Die Juristin koordiniert Termine, betreut Social Media und berät sie bei Auftritten. «Lisa ist meine strengste Kritikerin – und wichtige Sparringpartnerin», sagt Vincenz-Stauffacher.