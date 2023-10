Auf den Spuren der Giacomettis

Am späteren Nachmittag, als die Sonne nicht mehr so hoch am Himmel steht, ist die Melancholie, die sich bei ihrem Untergang breitmachen wird, bereits spürbar. An diesem Abend wird «I Giacometti» in Stampa den Bergellerinnen und Bergellern als Vorpremiere gezeigt. Um die Nervosität etwas in den Griff zu bekommen, sucht Susanna Fanzun einen Ort auf, den sie in den vergangenen zehn Jahren immer wieder besucht hat: den Friedhof von Stampas Nachbarort Borgonovo. «Hier liegen sie alle», sagt Susanna.