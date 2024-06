Es fühlt sich an, als würde man durch ein anderes Zeitalter gehen, oder?», sucht Stadtführer This Isler beim Spaziergang durch Werdenberg SG die Bestätigung der Gruppe. Tatsächlich – die Häuser sind vorwiegend aus Holz. Malereien und Sprüche wie «Gugg nit zuo vil in Nachburs Hus, sus got der Segen us dim Hus» zieren die Wände. Ein Steinbrunnen im Zentrum sieht aus, als wäre er aus Eiche. Über allem thront das Schloss.