Auf den Spuren von Globi

Auch wenn Wandern zu einem ihrer Hobbys zählt, die Bergschuhe schnürt Bigna an diesem Morgen nicht nur zum Vergnügen. Am Ofenpass will sie Not Armon Willy, 53, treffen, einen von acht Nationalparkwächtern. Für die TV-Doku-Reihe «Rendez-vous im Park» stellt Silberschmidt gemeinsam mit ihren Kollegen Alain Orange (RTS) sowie Christian Bernasconi (RSI) fünf der 20 Parks von nationaler Bedeutung in der Schweiz vor. «Ich war überrascht, dass es so viele gibt.»