Auf einen Kafi mit Guy Parmelin

Milena Keller: Herr Bundespräsident, wird der Wahl- und Abstimmungskampf künftig digital und in den sozialen Medien geführt?

Parmelin: Höchstens zu einem Teil. Der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern bleibt unersetzlich. Ich kann mich an eine Diskussion in einem Gemeindesaal in meiner Zeit als Nationalrat erinnern, als alle gegen mich waren. Am Schluss der Debatte haben mir 18 Personen gesagt, dass ich sie überzeugen konnte. Das waren 18 neue Stimmen. Nur wenn man persönlich argumentiert, kann man die Menschen überzeugen.