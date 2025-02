Auf Erkundungstour im verlassenen Royal Park Hotel Bellevue

Es war die Zeit, als die Schweiz sich als Tourismusdestination erfand: Anfang des 20. Jahrhunderts begeisterten sich Globetrotter für die Schönheit der Berge – und legten den Grundstein für das Renommee des Ferienlandes Schweiz. 1905 entstand auch in Kandersteg BE ein Hotel, das während mehr als hundert Jahren Gäste aus aller Welt empfangen sollte. Seine beste Zeit hatte es in den 1980er- und 1990er-Jahren: Mehrfach erweitert war aus dem Gasthaus ein Hotel mit 31 Zimmern, Indoor- und Outdoor-Swimmingpool, Spa und Wellnesscenter geworden. Die exklusive Kollektion der Small Luxury Hotels of the World nahm das Royal Park Bellevue als kleinstes Mitglied auf, Hoteltester zeichneten es mit 5* Superior aus – es war das einzige Fünfsternehotel in Kandersteg.