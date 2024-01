Handballer Nikola Portner

«Auf meinem Trikot lebt mein Vater weiter»

An der Handball-EM will der Schweizer Nati-Goalie Nikola Portner im Rekord-Startspiel gegen Deutschland so hexen wie beim SC Magdeburg. Energie tankt der Champions-League-Gewinner bei seiner Familie. Und in der Erinnerung an seinen Vater.