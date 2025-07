Ein Kristall im Hosensack

Komminoth sieht aus wie ein Bergler aus dem Bilderbuch: etwas hager, sonnengebräunt und zurückhaltend. Aufgewachsen ist er in Maienfeld GR, schon als Kind hob er fast jeden Stein auf und studierte ihn. Nach einer Ausbildung zum Hochbauzeichner lebte er ein Jahr in England, der Heimat seiner Mutter. Später zog er nach Zürich, arbeitete für das Bundesamt für Energie beim Eidgenössischen Rohrleitungsinspektorat. Doch sein Herz schlägt für die Berge. 2009 zieht es ihn zurück – endgültig. Mit seiner Frau Vera und der gemeinsamen Tochter Noreen baut er ein Haus in Flerden, am Fusse des Piz Beverin. Seither stets in seinem Hosensack: einer der ersten Kristalle, die er hier gefunden hat, eingewickelt in ein Taschentuch.