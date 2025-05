Auf Rätoromanisch ist Musikerin Cinzia am ehrlichsten

Rätoromanisch als Markenzeichen

Cinzia schreibt zwar auch Songs auf Englisch, am meisten zu Hause fühlt sie sich aber in ihrer Muttersprache Rätoromanisch. Sie sagt: «Es fühlt sich am natürlichsten an und ich kann so meine Gefühle am ehrlichsten ausdrücken.» Auf Rätoromanisch gebe es zudem Wörter, die im Deutschen fehlen – zum Beispiel «Schgniurla». «Das ist eine Person, die sehr gut aussieht, aber gleichzeitig auch herzig ist», erklärt die Sängerin.