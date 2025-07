Auf Wanderschaft mit Bundesrat Albert Rösti

Wenn Engel reisen, lacht der Himmel», sagt der Bundesrat und Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation bei seiner Begrüssungsrede in der Kirche Würzbrunnen im Emmental . Entgegen aller Voraussagen zeigt sich das Wetter am Tag der traditionellen 1.-August-Wanderung von der freundlichen Seite. Zwar hängen dicke Wolken über den Berner Alpen, doch in Röthenbach wirft die Sonne ihre Strahlen durch die Kirchenfenster. Dass Albert Rösti in seinem Element ist, merkt man sofort. Und auch Theres Rösti bestätigt: ««Albert geniesst es, unter Menschen zu sein. Tage wie heute geben ihm Kraft.» Für musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war natürlich auch gesorgt. Und Rösti überraschte die Wanderinnen und Wanderer noch mit einer Einlage, mit der niemand gerechnet hat.