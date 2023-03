Nun wurde bekannt, dass Aurora ihr Kind in der Schweiz zur Welt bringen wird. Aber nicht einfach irgendwo, sondern in der Klinik Sant'Anna, wie das italienische Magazin «Chi» aufgrund von Paparazzi-Aufnahmen vermuten lässt. Und zu dieser haben Aurora und Mama Michelle eine ganz besondere Bindung. Denn in der Luxus-Klinik in Sorengo am Lago de Lugano wurde bereits schon Aurora geboren – und keine zwanzig Jahre vor ihr auch schon ihre Mutter Michelle Hunziker.