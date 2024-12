Man sieht ihm die spitzbübische Freude an, als er mit einem wunderschönen Miniatur-Testarossa-Nachbau von The Little Car Company auf die Bühne fährt: «So ein Autöli hätte ich auch gern für meine Millionen-Villa – um die Post zu holen, falls ich einmal im Lotto gewinne», scherzt Moderator Jann Billeter. Ton und Motto für die 14. Ausgabe von «Schweizer Auto des Jahres» sind gesetzt: Kleiner, cleverer, elektro – und vor allem mehr Lifestyle prägen die Traumautos der Zukunft. «Dieses Jahr sind vor allem Mini-SUVs im Trend. Und auch die künstliche Intelligenz hält Einzug», sagt Jurypräsidentin Monisha Kaltenborn. Die Ex-Chefin des Sauber-F1-Teams gibt zu: «Manchmal teste ich die Autos auch gern als Beifahrerin.»