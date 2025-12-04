Baby wird am offenen Herz operiert – Mona Vetsch kommt an ihre Grenzen

Ein Baby wird am offenen Herz operiert

Die Stärke der Kinder, die auf der IPS nicht selten um ihr Leben kämpfen, ist beeindruckend. Doch auch die Eltern, die ihrem Nachwuchs Tag und Nacht zur Seite stehen, lassen Mona Vetsch nicht kalt. Die Mutter der kleinen Enola ist gefasst, aber den Tränen nah, als sie sagt: «Man funktioniert einfach.» Ihre kleine Tochter ist erst drei Tage alt, als sie am offenen Herz operiert werden muss. Nur ein Pflaster bedeckt den nun offenen Brustkorb des Mädchens. Die Eltern versuchen, stark zu bleiben – auch für ihren zweieinhalbjährigen Sohn, der daheim auf sie wartet. Aus dem Baby ragen unzählige Schläuche heraus, der Anblick lässt einen leer schlucken. Enola wird auf der IPS operiert, der Brustkorb muss noch geschlossen werden. Ein Transport in einen OP-Saal könnte Lebensgefahr für das kleine Mädchen bedeuten.