Bachelor Alan Wey wird Reality-TV-Hopper

Jedenfalls: Wenn Alan Wey und Marc Spring tatsächlich zu echten Reality-TV-Hoppern werden wollen, nehmen sie sich am besten ein Beispiel an dem Mann, der Spring damals bei Frieda Hodel vor der Sonne stand: Christian Rauch, 38. Bereits bevor der Personal Trainer das Herz der ersten Schweizer Bachelorette eroberte, war er hinter demjenigen der deutschen Bachelorette Anna Hofbauer, 33, her. Die Liebe zu Frieda Hodel war nicht von Dauer. 2018 zog es den Deutschen, der in Zürich lebt, erneut auf Brautschau an den Bildschirm.