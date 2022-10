In Reih und Glied stehen die drei Finalistinnen der diesjährigen «Der Bachelor»-Staffel vor dem Rosenkavalier Kenny Leemann (26). Chiara (24), Leonora (22) und Lara (23) schafften es bis in die achte und letzte Folge und hofften nun darauf, von Kenny die letzte Rose zu bekommen. Auf dem Dach eines Hochhauses in der thailändischen Hauptstadt Bangkok lässt der Bachelor die Katze aus dem Sack. «Ich fühle mich wie ein Teenager, weil ich sagen kann, dass ich mich verliebt habe», so Kenny Leemann. Es habe lange gedauert, die Emotionen zu ordnen, doch nun sei er sicher, wem er die letzte Rose schenken möchte.