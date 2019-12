«Ich habe mich in eine von euch verliebt», so Patric kurz vor der Verkündigung. Und fuhr fort: «Ich würde mich sehr freuen, wenn du die letzte Rose annehmen würdest – Grace!» Diese fiel dem 29-Jährigen überglücklich in die Arme – gefolgt von einem Kuss. «Du hast mir gezeigt, dass ich wieder lieben kann», flötete Haziri. «Du bist eine Frau mit einem unglaublichen Zauber. Immer wenn ich sehe, spüre Anziehungskraft, bei der ich nicht widerstehen wollte.»