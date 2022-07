Der Plan war eigentlich so schön. Yuliya Benza (28) wollte mit ihrem Auserwählten Yuri Natale (27) an den Ort zurückkehren, wo sie sich in der TV-Show verliebten und flogen zu zweit nach Thailand, um Liebesferien abseits der Kameras zu verbringen. Doch heute Donnerstagmorgen schockt die Bachelorette mit Fotos aus einem thailändischen Spital. Mit Maske sitzt sie im Rollstuhl, eine Infusion steckt in ihrer Hand und sie wirkt sichtlich gezeichnet.