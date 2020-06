Bachmann und Lehmann: «Wir führen unser Traumleben»

Eigentlich hätten Alisha Lehmann, 21, und Ramona Bachmann, 29, in diesen Tagen die letzten Meisterschaftsspiele in England absolviert. Womöglich hätte es das Schweizer Fussball-Traumpaar, das gemeinsam in London wohnt, gar schon in die Ferien verschlagen. «Nach Dubai vielleicht», sagt Lehmann. Auch eine Reise in die USA wäre im Sommer geplant gewesen.