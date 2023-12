Jan SEVEN Dettwyler, bist du eher ein Weihnachtself oder eher ein Grinch?

Ich bin eher sogar eher Zwölf als Elf (sorry, ich komme aus dem gleichen Dorf wie Peach Weber und wir sind dort alle so). Ich liebe Weihnachten und den ganzen Zauber um das Fest. Als Jugendlicher rückte es ein wenig in den Hintergrund, aber die Gospelsongs der Weihnachtszeit von Stevie Wonder, Whitney Houston, Take 6, Donnie McClurkin und so viele mehr waren immer wie Zuhause für mich. Und seit ich Papa bin, hat das ganze Fest eine total neue Ebene bekommen. Durch die Kinderaugen meiner beiden Jungs darf ich dieses Fest wieder lieben, als wäre ich selber ein Kind – was mir nicht schwer fällt – und die ersten Kekse duften bei uns schon Ende November in der Wohnung.