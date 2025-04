Backstage beim letzten «Happy Day» mit Röbi Koller

Sagenhafte 48 Prozent Marktanteil erreichte «Happy Day» am Samstag: 540'000 Zuschauer. Und jetzt ist Röbi Koller tatsächlich weg vom TV. Aber weiter beschäftigt. Es stehen an: Lesung in Aarau, Radio- und TV-Auftritte in Zürich, Dylan-Abend in Bern, Geburtstagsfeier der Tochter im Bündnerland – Kurzferien mit Ehefrau Esther Della Pietra in Braunwald und schliesslich Washington und New York. Dorthin fliegt Röbi Koller ganz allein für eine Woche.