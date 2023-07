Backstage unterwegs mit Hecht am Gurtenfestival

Seit 27 Jahren ist Stefan Buck mit seinem Jugendfreund Christoph «Chrigel» Schröter als Musiker unterwegs. In Hochdorf LU haben sie als Sekschüler im Proberaum eines Kulturzentrums die Band Hecht gegründet. Elf Jahre später stossen Bassist Philipp «Phil» Morscher und Keyboarder Daniel «Gisi» Gisler dazu. Nochmals fünf Jahre später ergänzt Schlagzeuger Chris Filter die Band. Der Spass an der Musik und am Livespielen treibt sie an. Sie spüren: Ihre Art, Songs zu schreiben, Melodien zu finden und sie an Gigs live zu inszenieren, kommt bei den Leuten an. Stefan reisst mit seiner begeisternden Art das Publikum mit. Die Lieder sprechen die Sprache der Strasse: schnörkellos, fadegrad – und mit einem Wortmix aus Lozärner Dialekt und Züridütsch. Die meisten Mitglieder von Hecht wohnen heute dort. Die Songs gehen zuerst ins Ohr, dann in den Bauch – und schliesslich ins Gehirn. «Ich staune, dass die Fans unsere Texte, die zum Teil gar nicht so einfach sind, synchron mit perfektem Timing mitsingen», so der Hecht-Sänger.