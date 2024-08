30 ist womöglich auch ein Wendepunkt, weil die Frage danach, ob man Kinder haben möchte, bei vielen aufkommt. Glauben Sie, dass das der Grund ist, warum wir uns nach 30 fixierter fühlen?

Fixiert, das klingt so böse. Ich würde dem das Wort «Bleibefreiheit» entgegensetzen. In unserer Multioptionsgesellschaft ist es ja für viele Menschen auch eine Last, so viel wählen und entscheiden zu müssen. Ich habe auch ein Buch über die Frage des Kinderwollens geschrieben, und ich glaube, die Frage danach ist nicht leichter geworden, weil viele junge Menschen sich sorgen, ob sie in diese krisengeschüttelte Welt Kinder setzen dürfen. Was ich sagen will: Entschieden zu haben, Züge abgefahren zu wissen, kann natürlich Anlass für Bedauern sein, aber auch entlastend. Im Sinne von: Ich muss mein Rad des Lebens nicht mehr neu erfinden, sondern darf auch bleiben, wo und wie ich bin. Ich persönlich kann und muss zum Beispiel nicht mehr entscheiden, ob ich Mutter werden will. Ich bin es nun ein Leben lang.