Barbara Jossi, 44

Beruf: Mitbegründerin des Start-ups Onteis, das neue Ansätze zur Krebsbehandlung erforscht.

Leben in Zahlen: Lebt mit ihrem Partner in einer Drei-Zimmer-Mietwohnung in Paris. Dass der Standard nicht wie in der Schweiz ist und im Winter die Heizung schon mal ausfällt, nehmen sie «mit Humor.» Ein Kilo Brot kostet im Bioladen 5.80 Franken. Den Coiffeurbesuch gibts ab 50 Franken.

Nach dem Masterstudium (Geschichte, Wirtschaft, Politikwissenschaften) in Zürich ziehts die Meiringerin 2008 nach Paris. Ihren Partner lernte sie vier Jahre zuvor in New York kennen – in einem Museum. In Frankreich organisiert sie einen Deutschschweizer Klub, lernt Chinesisch und engagiert sich längere Zeit in einem Flüchtlingszentrum.