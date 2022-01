Über dreieinhalb Jahre lang gab es von Baschi (36) keine neue Musik zu hören. Doch nun veröffentlicht er seine neuen Single «Live your Life» und überrascht vor allem mit dem Musik-Video, in welchem er als Drag Queen auftritt. Für den femininen Look musste er sich von seinen Haaren an den Beinen und der Gesichtsbehaarung trennen, stundenlang in der Maske sitzen und sich in ein Korsett zwängen. «Das war schmerzhaft und ich sehe so schlimm aus ohne Bart», jammert er und relativiert im selben Atemzug. Eine Drag Queen zu sein tue nun mal weh, sagt Baschi lakonisch.