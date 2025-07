Er wurde durch die erste Staffel der Schweizer Castingshow «MusicStar» bekannt, jetzt hat der Basler Musiker Baschi (38) selbst einen aufgehenden Stern am Musikhimmel entdeckt. Sein Künstlername ist Liv Ava (24) und er kommt aus Zürich. SI online hat den Newcomer und den Routinier, der kürzlich mit einem Kulturpreis ausgezeichnet wurde, zu einem Gespräch getroffen – in einer Bar. Passend, denn in einer solchen haben sich die beiden auch kennengelernt.