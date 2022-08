Baschi feiert ersten Hochzeitstag

«Heute ist unser erster Hochzeitstag! Gemeinsam halten wir das Steuer, liebe dich mein Schatz.» schrieb Baschi (36) unter den Instagram Post. Vor einem Jahr hatten er und seine Frau Alana Netzer (34) geheiratet. Die kirchliche Trauung fand zwei Wochen später, am 12. September 2021 mit rund 200 Gästen in einer Kapelle in Lauenen bei Gstaad BE statt. Damals schwärmte der Sänger: «Ich durfte meine Traumfrau heiraten».