Baschi geht an Silvester baden

Man nehme einen Bob, einen Berg und eine Mona Vetsch: Schon steht das perfekte Silvesterbild. Zum spassigen Schnappschuss schreibt die Radio- und TV-Frau: «Gute Schussfahrt ins 2022, Ihr Lieben! Freue mich auf alles, was da kommt. The gächer, the better. Let your Light Shine!» Gutes Motto, da machen wir gerne mit!