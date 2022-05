Baschi geniesst die Sonne mit seiner Alana

Endlich Zweisamkeit

Abgeschieden vom Trubel des Alltags können Alana und Baschi endlich ihre Zeit als Paar geniessen: «Hier auf der Insel können wir sie zwar auch nicht anhalten, dafür unsere Zweisamkeit zelebrieren, was im Alltag zu Hause ja manchmal etwas verloren geht.», schwärmt die 34-Jährige. Nach der verdienten Auszeit geht es für sie zurück in den Arbeitsalltag, Baschi «muss wieder ins Musikstudio.» Die Auszeit in der Ferne wird hoffentlich beide beflügeln.