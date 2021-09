Baschi und Alana feiern Hochzeit: «Das finde ich mega»

Nicht zu gross, einfach und romantisch ist die Kirche in Lauenen BE, die sich Sebastian Bürgin alias Baschi, 34, und Alana Netzer, 31, für ihre Hochzeit ausgesucht haben. Am Samstagnachmittag schritten sie dort von den Altar, Alana am Arm ihres Vaters, Fussball-Legende Günter Netzer, 76.