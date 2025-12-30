Baschi und Alana Netzer erwarten ihr erstes Kind

Alana Netzer, Gratulation zur Schwangerschaft, wie geht es Ihnen?

Aktuell bin ich in der 24. Woche und voller Vorfreude. Ich habe grosses Glück und bisher eine sehr angenehme Schwangerschaft erlebt. Von den typischen Symptomen, die man oft hört, bin ich weitgehend verschont geblieben. Ab und zu bin ich etwas müder als sonst, aber Übelkeit oder Ähnliches hatte ich nie. Seit einigen Wochen spüre ich das Baby im Bauch – das macht alles noch viel realer und gibt einem ein wunderschönes Gefühl von Sicherheit.