Baschi verwandelt sich zur Dragqueen

Jetzt kann er gar nicht genug kriegen von seiner neuen Persönlichkeit als Baschirella und kann sich gut vorstellen, sich wieder einmal zur Diva zu verwandeln - und zwar nicht nur für die Kamera. «Ich will einmal so vor einem Publikum auftreten und die Reaktionen sehen. Die Menge wird staunen, wenn sie sieht, was für eine Diva ich sein kann!»