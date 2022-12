Basil Eidenbenz zeigt seiner Freundin das Zürcher Weihnachtsdorf

Auch aus Italien kommt man nach Zürich

Doch nicht nur Gaia und Basil vergnügten sich im Zürcher Weihnachtsdorf. Auch der italienische Schauspieler Michele Morrone (32) ist ganz verliebt – nicht nur in den Zürcher Weihnachtsmarkt. Der 32-Jährige teilte kürzlich in einer Instagram-Story ein Foto von sich im Weihnachtsdorf – zusammen mit seiner neuen Freundin, der 20-Jährigen Moara Sorio, die in Zürich wohnt. Laut «20 Minuten» sind die beiden erst seit kurzem ein Paar, lernten sich aber angeblich bereits im November kennen – da soll Moara allerdings noch in einer Beziehung gewesen sein. Nun zeigte die Online-Kundenberaterin aus dem Bereich Finanzwesen ihrem neuen Schatz also ihren Wohnort. Und was gibt es romantischeres als frisch verliebt einen der schönsten Weihnachtsmärkte zu besuchen?