Basil Eidenbenz verzaubert seine Freundin Gaia Wise

Das junge Paar zeigt sich nun immer öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit, zuletzt bei einer Aufführung von «Sister Act: The Musical» im Apollo Theatre im Londoner West End. Wie ein Zuschauer der «DailyMail» berichtet, konnten die zwei Turteltauben scheinbar kaum die Finger voneinander lassen. Und auch auf Instagram teilte Gaia in ihrer Story ein verliebtes Foto der beiden, auf dem sie sich küssen und sehr verliebt ausschauen. Diese Aufnahme wiederum re-postete ihr Auserwählter Basil dann sogleich auch in seiner eigenen Story. Der gebürtige Zürcher scheint seine Herzensdame also ziemlich «bewitched», also verzaubert, zu haben.